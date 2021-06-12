Известный артист, большой поклонник футбола Михаил Боярский в интервью «СЭ» высказал мнение о полузащитнике «Зенита» и сборной России Юрии Жиркове.

— Жирков — крутой?

— Да! Воин! Годы над ним не властны. Его опыт, профессионализм, умение одним касанием перевернуть игру до сих пор приносят пользу и клубу, и сборной. Я очень надеюсь, что «Зенит» продлит с Жирковым контракт минимум на сезон. А можно и на два. Такой мастер лишним точно не будет.

— Как для себя объясняете его футбольное долголетие?

— Возможно, Юра так влюблен в жену, что хочет постоянно доказывать ей свою состоятельность. Наперекор всему! Парень со стержнем, невероятной внутренней мотивацией. Это редкий дар — не только в спорте, но и в актерском ремесле. Когда даже в полумертвом состоянии человек выходит на сцену и играет бесподобно. Сразу вспоминаются Высоцкий, Луспекаев...

(Александр Кружков)

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