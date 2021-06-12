«Надеюсь, «Зенит» продлит с ним контракт». Боярский — о Жиркове
Известный артист, большой поклонник футбола Михаил Боярский в интервью «СЭ» высказал мнение о полузащитнике «Зенита» и сборной России Юрии Жиркове.
— Жирков — крутой?
— Да! Воин! Годы над ним не властны. Его опыт, профессионализм, умение одним касанием перевернуть игру до сих пор приносят пользу и клубу, и сборной. Я очень надеюсь, что «Зенит» продлит с Жирковым контракт минимум на сезон. А можно и на два. Такой мастер лишним точно не будет.
— Как для себя объясняете его футбольное долголетие?
— Возможно, Юра так влюблен в жену, что хочет постоянно доказывать ей свою состоятельность. Наперекор всему! Парень со стержнем, невероятной внутренней мотивацией. Это редкий дар — не только в спорте, но и в актерском ремесле. Когда даже в полумертвом состоянии человек выходит на сцену и играет бесподобно. Сразу вспоминаются Высоцкий, Луспекаев...
(Александр Кружков)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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