УЕФА оштрафовал Украинскую ассоциацию футбола за расистское поведение фанатов

УЕФА оштрафовал украинскую ассоциацию футбола (УАФ) на 20 тысяч евро из-за расистского поведения болельщиков сборной Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс службу организации.

Решение вынесено по итогам сентябрьских матчей отбора Евро-2024, в которых сборная Украины сыграла вничью с Англией (1:1) и уступила Италии (1:2). Кроме того, УАФ оштрафована на 13 тысяч евро за другие нарушения болельщиков.

После 5 матчей сборная Украины с 7 очками занимает третье место в группе C отборочного турнира Евро-2024. Италия с 7 очками опережает команду Сергея Реброва по дополнительным показателям. С 13 очками группу возглавляет сборная Англии.

В следующем матче Украина сыграет с Северной Македонией. Игра пройдет 14 октября.