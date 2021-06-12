Россия — Бельгия, Евро-2020: где смотреть трансляцию и во сколько начало
Сегодня, 12 июня, сборная России проведет свой первый матч на групповом турнире чемпионата Европы-2020. Соперник — команда Бельгии, начало встречи — в 22.00 по московскому времени.
Обе сборные играют в группе В вместе с такими командами, как Дания и Финляндия. В рамках Евро команды встречались дважды и наша сборная уступила в обеих встречах (1:3 и 1:4).
Напомним, что у сборной России покинул расположение сборной полузащитник Андрей Мостовой, сдавший положительный тест на коронавирус. Его заменит защитник Роман Евгеньев.
Матч Бельгия — Россия пройдет в Санкт-Петербурге, прямую трансляцию матча можно будет посмотреть в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Россия 1».
Все трансляции матчей Евро-2020: какой канал покажет матчи сборной России, где смотреть все игры турнира
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю