Сегодня, 12 июня, сборная России проведет свой первый матч на групповом турнире чемпионата Европы-2020. Соперник — команда Бельгии, начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Обе сборные играют в группе В вместе с такими командами, как Дания и Финляндия. В рамках Евро команды встречались дважды и наша сборная уступила в обеих встречах (1:3 и 1:4).

Напомним, что у сборной России покинул расположение сборной полузащитник Андрей Мостовой, сдавший положительный тест на коронавирус. Его заменит защитник Роман Евгеньев.

Матч Бельгия — Россия пройдет в Санкт-Петербурге, прямую трансляцию матча можно будет посмотреть в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Россия 1».

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