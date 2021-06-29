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Франк де Бур прокомментировал уход с поста главного тренера сборной Нидерландов

18:01
Франк де Бур. Фото AFP
Франк де Бур. Фото AFP
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Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) объявил об отставке Франка де Бура с поста главного тренера национальной команды. Под руководством специалиста сборная Нидерландов дошла до 1/8 финала Евро-2020, где уступила команде Чехии.

«В ожидании оценки своей работы я решил подать в отставку. Цель не была достигнута, это ясно. Когда мне предложили стать тренером национальной сборной в 2020 году, я подумал, что это большая честь и вызов, но я также знал о давлении, которое будет оказываться на меня с того момента, как меня назначили. Это давление только усиливается сейчас, и это не здоровая ситуация ни для меня, ни для команды в такой важный момент для голландского футбола на пути к квалификации чемпионата мира», — заявил де Бур на сайте KNVB.

Контракт расторгнут по обоюдному согласию, так как Де Бур не выполнил задачу по выходу в четвертьфинал Евро.

51-летний тренер возглавлял сборную Нидерландов с сентября 2020 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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