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Франция — Ирландия и Нидерланды — Греция: расписание и трансляции матчей отбора Евро 2024

Матч отборочного турнира чемпионата Европы-2024 Франция — Ирландия пройдет 7 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года пройдут в четверг, 7 сентября. «СЭ» публикует расписание и список трансляций игр, время начала — московское.

Смотреть видеотрансляции матчей квалификации Евро-2024 можно в прямом эфире по подписке на платформе Окко Спорт.

Расписание и трансляции матчей отбора Евро-2024 в 7 сентября 2023

Группа B

7 сентября. 21.45. Франция — Ирландия
Онлайн-трансляция

7 сентября. 21.45. Нидерланды — Греция
Онлайн-трансляция

Группа E

7 сентября. 21.45. Польша — Фарерские острова
Онлайн-трансляция

7 сентября. 21.45. Чехия — Албания
Онлайн-трансляция

Группа G

7 сентября. 21.45. Сербия — Венгрия
Онлайн-трансляция

7 сентября. 21.45. Литва — Черногория
Онлайн-трансляция

Группа H

7 сентября. 17.00. Казахстан — Финляндия
Онлайн-трансляция

7 сентября. 21.45. Дания — Сан-Марино
Онлайн-трансляция

7 сентября. 21.45. Словения — Северная Ирландия
Онлайн-трансляция

Финальная стадия Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Отбор Евро 2024: расписание и трансляции матчей в сентябре 2023 года

Чемпионат Европы по футболу
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