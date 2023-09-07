Франция — Ирландия и Нидерланды — Греция: расписание и трансляции матчей отбора Евро 2024
Матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года пройдут в четверг, 7 сентября. «СЭ» публикует расписание и список трансляций игр, время начала — московское.
Смотреть видеотрансляции матчей квалификации Евро-2024 можно в прямом эфире по подписке на платформе Окко Спорт.
Расписание и трансляции матчей отбора Евро-2024 в 7 сентября 2023
Группа B
7 сентября. 21.45. Франция — Ирландия
Онлайн-трансляция
7 сентября. 21.45. Нидерланды — Греция
Онлайн-трансляция
Группа E
7 сентября. 21.45. Польша — Фарерские острова
Онлайн-трансляция
7 сентября. 21.45. Чехия — Албания
Онлайн-трансляция
Группа G
7 сентября. 21.45. Сербия — Венгрия
Онлайн-трансляция
7 сентября. 21.45. Литва — Черногория
Онлайн-трансляция
Группа H
7 сентября. 17.00. Казахстан — Финляндия
Онлайн-трансляция
7 сентября. 21.45. Дания — Сан-Марино
Онлайн-трансляция
7 сентября. 21.45. Словения — Северная Ирландия
Онлайн-трансляция
Финальная стадия Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.
Отбор Евро 2024: расписание и трансляции матчей в сентябре 2023 года