Финский тренер назвал ужасным ТВ-показ инцидента с Эриксеном в матче Евро-2020

Раймо Сумманен, бывший главный тренер хоккейного «Авангарда», в интервью «СЭ» прокомментировал выступление сборной Финляндии на чемпионате Европы по футболу и высказался об эпизоде с датским полузащитником Кристианом Эриксеном.

— Что можете сказать по поводу успеха сборной Финляндии в первой игре Евро с Данией?

— Как спортсмен и человек, который до 15 лет играл в футбол, могу сказать: я счастлив, что наша команда впервые в своей истории принимает участие в этом чемпионате. И эта победа не может не радовать.

Мы провели много времени в обороне, играли от защиты, а потом забили важный для нас гол. Результат действительно хороший, команда сделала все, что могла. Надеюсь, что сборная сумеет так же здорово играть на протяжении всего чемпионата.

Эта победа — значимое событие не только для футбола, но и для всего финского спорта в целом. Единственный негатив — страшная ситуация, произошедшая с Кристианом Эриксеном. Хорошо, что все в итоге обошлось, надеемся, что с ним все будет нормально. Впервые выступаем на чемпионате Европы, и такое произошло... И для болельщиков, и для футболистов матч сложился неоднозначно.

— Вас шокировал момент с Эриксеном?

— В спорте и жизни такое может происходить. Есть две неприятные вещи. Первая — ТВ-камеры. Было ужасно, что телевизионные камеры не выключили. Когда голая болельщица или голый болельщик выбегают на поле, их сразу отводят в другую сторону. А здесь, наоборот, камеры были направлены на происходящее. Второе — доигровка. Матч не стоило доигрывать в тот же вечер, его стоило бы перенести на другой день.

(Надежда Тонконог)