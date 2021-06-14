Лучшим игроком матча Шотландия — Чехия был признан чешский форвард Патрик Шик, сообщает официальный сайт УЕФА.

Футболист сделал дубль в этой игре. Он забил на 42-й и 52-й минутах. Второй мяч он забил ударом с центра поля.