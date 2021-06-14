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Шик признан лучшим игроком матча Шотландия — Чехия

18:08
Патрик Шик. Фото Twitter
Патрик Шик. Фото Twitter
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Лучшим игроком матча Шотландия — Чехия был признан чешский форвард Патрик Шик, сообщает официальный сайт УЕФА.

Футболист сделал дубль в этой игре. Он забил на 42-й и 52-й минутах. Второй мяч он забил ударом с центра поля.

Шотландия — Чехия

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