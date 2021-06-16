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Финские футболисты вышли на разминку в футболках со словами поддержки в адрес Эриксена

16:25
Акция футболистов сборной Финляндии. Фото Reuters
Акция футболистов сборной Финляндии. Фото Reuters
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Футболисты сборной Финляндии вышли на разминку перед матчем с Россией в специальных майках. На них были написаны слова поддержки в адрес полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена.

В субботу, 12 июня сборная Финляндии одержала победу над датчанами со счетом 1:0 в матче первого тура групповой стадии чемпионата Европы. В конце первого тайма встречи 29-летний Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле около 15 минут, только после этого его увезли в больницу, позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ; матч был приостановлен и возобновлен спустя более чем полтора часа. Как сообщила в воскресенье пресс-служба Датского футбольного союза, игрок продолжает находиться в больнице в стабильном состоянии.

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Иван Шитик все материалы автора
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