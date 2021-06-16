«Оздоев после Киркорова до сих пор еще отойти не может». Реакция россиян на промах Оздоева по воротам Финляндии
16:20
В первом тайме матча чемпионата Европы против Финляндии полузащитник сборной России Магомед Оздоев упустил хороший шанс забить гол.
Партнеры вывели Оздоева на удар из пределов штрафной. Однако хавбек умудрился с близкого расстояния пробить мимо ворот.
В социальных сетях болельщики раскритиковали игрока за этот промах.
Классен прекрасен: «Оздоев не может, ВАР поможет».
Вятич: «Не Оздоев, а Отстоев какой-то...»
Roman: «В детстве во дворе в таких случаях ногу в заборе предлагали поправить».
Читайте также
3
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю