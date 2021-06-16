«Оздоев после Киркорова до сих пор еще отойти не может». Реакция россиян на промах Оздоева по воротам Финляндии

В первом тайме матча чемпионата Европы против Финляндии полузащитник сборной России Магомед Оздоев упустил хороший шанс забить гол.

Партнеры вывели Оздоева на удар из пределов штрафной. Однако хавбек умудрился с близкого расстояния пробить мимо ворот.

В социальных сетях болельщики раскритиковали игрока за этот промах.

Классен прекрасен: «Оздоев не может, ВАР поможет».

Мяч, по которому пробил Оздоев, сейчас проходит контроль на финской таможне — Роман Герасимов (@romanger89) June 16, 2021

Вятич: «Не Оздоев, а Отстоев какой-то...»

Оздоев: *мажет с трёх метров по пустому углу ворот*



Комментатор: ну, ничего, Криштиану вчера тоже не попал



Где Оздоев и где Роналдо??? — Вера, вызовите мне Новосельцева (@pod_lipami_) June 16, 2021

Roman: «В детстве во дворе в таких случаях ногу в заборе предлагали поправить».