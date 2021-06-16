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«Оздоев после Киркорова до сих пор еще отойти не может». Реакция россиян на промах Оздоева по воротам Финляндии

16:20
Магомед Оздоев. Фото AFP
Магомед Оздоев. Фото AFP
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В первом тайме матча чемпионата Европы против Финляндии полузащитник сборной России Магомед Оздоев упустил хороший шанс забить гол.

Партнеры вывели Оздоева на удар из пределов штрафной. Однако хавбек умудрился с близкого расстояния пробить мимо ворот.

В социальных сетях болельщики раскритиковали игрока за этот промах.

Классен прекрасен: «Оздоев не может, ВАР поможет».

Вятич: «Не Оздоев, а Отстоев какой-то...»

Roman: «В детстве во дворе в таких случаях ногу в заборе предлагали поправить».

Финляндия — Россия

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи