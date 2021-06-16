Российский певец Юрий Лоза поделился ожиданиями от матча группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными России и Финляндии.

«Финляндия почувствовала вкус крови. Их сборная играет примерно на нашем уровне. По стоимости тоже команды равны. Они находятся в более лучшем положении, их устроит ничья, а нам необходима победа. Это может сыграть им на руку: они умеют ловить соперников на контратаках, что и произошло в матче с Данией.

Нашей сборной очень важно не пропустить быструю атаку и реализовать свои моменты. Также в третьем матче им будет легче, потому что бельгийцы будут не мотивированны, гарантировав себе первое место. Очень многое будет зависеть от матча Бельгия — Дания. Сборной России будет очень тяжело в предстоящем матче. Финны привыкли играть без зрителей, поэтому фактор домашнего поля нам не поможет. Думаю, что матч может закончиться со счетом 1:1», — заявил Лоза «СЭ».

Матч Финляндия — Россия состоится 16 июня в Санкт-Петербурге. Начало в 16.00 по московскому времени.