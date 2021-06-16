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Бывший финский вратарь считает верным, что матч с Данией продолжился после остановки сердца Эриксена

08:30
Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча. Фото Reuters
Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча. Фото Reuters
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Экс-голкипер нальчикского «Спартака» и сборной Финляндии Отто Фредриксон в интервью «СЭ» рассказал, как отреагировал на случившееся с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном.

— Что думаете о победе Финляндии над Данией?

Отто Фредриксон.«Финляндия победит Россию — 1:0». Экс-вратарь «Спартака» из Нальчика Фредриксон — о Евро-2020 и рыбном бизнесе

— Это была особенная игра, и счет ушел на второй план. Все думали только о Кристиане Эриксене. И хорошо, что сейчас все могут облегченно вздохнуть, — видимо, не все так плохо, как мы предполагали. Я рад, что игра продолжилась после паузы. Это было верным решением.

— Не думаете, что датская команда проиграла, так как была шокирована произошедшим?

— Но на финскую команду это тоже повлияло. Все были на поле, все это видели и были шокированы. На месте Эриксена мог оказаться кто угодно — и финский, и датский игрок. Каждый думал о том, что это мог быть он. Как финн могу сказать, что мы не можем полноценно радоваться этой победе, хоть она и историческая. В других обстоятельствах наша радость не была бы такой сдержанной.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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