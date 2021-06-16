Бывший финский вратарь считает верным, что матч с Данией продолжился после остановки сердца Эриксена

Экс-голкипер нальчикского «Спартака» и сборной Финляндии Отто Фредриксон в интервью «СЭ» рассказал, как отреагировал на случившееся с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном.

— Что думаете о победе Финляндии над Данией?

— Это была особенная игра, и счет ушел на второй план. Все думали только о Кристиане Эриксене. И хорошо, что сейчас все могут облегченно вздохнуть, — видимо, не все так плохо, как мы предполагали. Я рад, что игра продолжилась после паузы. Это было верным решением.

— Не думаете, что датская команда проиграла, так как была шокирована произошедшим?

— Но на финскую команду это тоже повлияло. Все были на поле, все это видели и были шокированы. На месте Эриксена мог оказаться кто угодно — и финский, и датский игрок. Каждый думал о том, что это мог быть он. Как финн могу сказать, что мы не можем полноценно радоваться этой победе, хоть она и историческая. В других обстоятельствах наша радость не была бы такой сдержанной.