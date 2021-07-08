Саутгейт: «У сборной Италии настоящие воины в защите»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после победы над Данией (2:1 д.в.) в 1/2 финала Евро-2020 поделился ожиданиями от финальной встречи против Италии.

«Думаю, что Дания проиграла четыре матча из 30. Рекорд Италии впечатляет еще больше. Последние пару лет это топ-команда, — цитирует Саутгейта Sky Sports. — Мы тщательно следили за их прогрессом. Мы знаем, как они играют. У них потрясающая энергия и стиль.

Как и всегда, Италии сложно забить. Без сомнения, эта команда заслужила финал, победив две топ-команды: Бельгию и Испанию.

Поэтому это самый сложный вызов, что у нас был. У нас на день меньше для восстановления. Но мы начнем готовиться прямо сейчас. Прекрасно иметь такую возможность. Мы в финале и должны этим наслаждаться. Однако у нас еще одно препятствие, которое нужно преодолеть и выйти победителями.

Италия очень сильна. Команда продемонстрировала отличную форму, у нее настоящие воины в защите. С нетерпением жду этой невероятной игры.

Мы уже говорили, что хотим создать воспоминания для нации, поэтому нужно закончить работу. Финалы для того, чтобы в них побеждать. Нужно перегруппироваться, починиться и восстановиться. Сегодня мы отдали огромное количество как эмоциональных, так и физических сил».

Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».