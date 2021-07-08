Фанатка сборной Англии получила футболку Маунта и зарыдала от счастья. Видео

Полузащитник «Челси» и сборной Англии Мейсон Маунт после полуфинала Евро-2020 против Дании (2:1 д.в.) откликнулся на просьбу девочки на трибунах. 22-летний футболист подошел к фанатке и отдал ей свою футболку. Девочка зарыдала от счастья.

Видео этого эпизода выложил в своем Twitter бывший форвард сборной Англии, футбольный эксперт Гари Линекер.

Напомним, что Англия впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы. В финале она сыграет против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».