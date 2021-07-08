Фанатка сборной Англии получила футболку Маунта и зарыдала от счастья. Видео
10:27
Полузащитник «Челси» и сборной Англии Мейсон Маунт после полуфинала Евро-2020 против Дании (2:1 д.в.) откликнулся на просьбу девочки на трибунах. 22-летний футболист подошел к фанатке и отдал ей свою футболку. Девочка зарыдала от счастья.
Видео этого эпизода выложил в своем Twitter бывший форвард сборной Англии, футбольный эксперт Гари Линекер.
Напомним, что Англия впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы. В финале она сыграет против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».
That's beautiful. https://t.co/rzPmW34PAx— Gary Lineker ? (@GaryLineker) July 8, 2021
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