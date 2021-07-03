Fan ID на матчи Евро в Санкт-Петербурге заказали около 43 тысяч иностранцев
Паспорта болельщика (Fan ID) для посещения матчей чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге заказали около 43 тысяч иностранцев, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
В пятницу в Санкт-Петербурге состоялся матч 1/4 финала Евро, в котором сборная Испании обыграла команду Швейцарии (1:1, 3:1 — по пенальти). Эта встреча стала седьмой и последней для российского города в рамках турнира.
Ранее в Санкт-Петербурге прошли шесть матчей группового этапа. В общей сложности игры посетили 132 752 болельщика.
Fan ID — нововведение России как организатора Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турнира. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан — безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю