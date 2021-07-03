Fan ID на матчи Евро в Санкт-Петербурге заказали около 43 тысяч иностранцев

Паспорта болельщика (Fan ID) для посещения матчей чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге заказали около 43 тысяч иностранцев, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

В пятницу в Санкт-Петербурге состоялся матч 1/4 финала Евро, в котором сборная Испании обыграла команду Швейцарии (1:1, 3:1 — по пенальти). Эта встреча стала седьмой и последней для российского города в рамках турнира.

Ранее в Санкт-Петербурге прошли шесть матчей группового этапа. В общей сложности игры посетили 132 752 болельщика.

Fan ID — нововведение России как организатора Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турнира. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан — безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира.