Матвиенко считает, что в сборной Англии опасным может быть любой игрок

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко поделился ожиданиями от матча с Англией в 1/4 финала Евро-2020.

«Что тут думать - вы сами видели эту команду и какие футболисты там играют: все выступают на топ-уровне, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Кто самый опасный? Там такая сборная, что любой опасен.

Да, будет сложно, но, повторюсь: на этой стадии все возможно, и мы верим. Нам важно показать стопроцентную самоотдачу и делать то, что скажет тренерский штаб. Тогда все должно получиться. Ярмоленко и Зинченко? Думаю, что у них двойная или даже тройная мотивация».

Матч Украина – Англия состоится в Риме. Начало в 22.00 по московскому времени.