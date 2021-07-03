Матвиенко считает, что в сборной Англии опасным может быть любой игрок
Защитник сборной Украины Николай Матвиенко поделился ожиданиями от матча с Англией в 1/4 финала Евро-2020.
«Что тут думать - вы сами видели эту команду и какие футболисты там играют: все выступают на топ-уровне, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Кто самый опасный? Там такая сборная, что любой опасен.
Да, будет сложно, но, повторюсь: на этой стадии все возможно, и мы верим. Нам важно показать стопроцентную самоотдачу и делать то, что скажет тренерский штаб. Тогда все должно получиться. Ярмоленко и Зинченко? Думаю, что у них двойная или даже тройная мотивация».
Матч Украина – Англия состоится в Риме. Начало в 22.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/news/026b-12a8c0417419-830bd7969ac5-1000--/
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