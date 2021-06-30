«Это был огонь!» Брежнева, Кличко и Зеленский поздравили сборную Украины с выходом в 1/4 финала Евро-2020

Звезды эстрады, политики и бывшие футболисты сборной Украины поздравили национальную команду с победой над Швецией (2:1 доп.вр.) и выходом в 1/4 финала чемпионата Европы-2020.

Певица Светлана Лобода: «Поздравляю с заслуженной исторической победой! Болели за вас».

Сторис Светланы Лободы. Фото Instagram

Певица Вера Брежнева: «После сегодняшних матчей седины прибавилось, но это был огонь!»

Сторис Веры Брежневой. Фото Instagram

Бывший боксер Виталий Кличко: «Поздравляем сборную Украины с победой и выходом в четвертьфинал Евро-2020! Миллионы украинцев сегодня болели и поддерживали наших футболистов. А в матче со Швецией ребята показали реальную игру и волю к победе! Украина, вперед!»

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Комментатор Dota 2 Виталий Волочай (Вилат): «Как придурок уже два часа с улыбкой во все 32 хожу... Не, спать я сегодня не буду, да и не смогу!»

Как придурок уже два часа с улыбкой во все 32 хожу...



Не, спать я сегодня не буду, да и не смогу! #EURO2020 — Vitalii Volochai (@v1lat) June 29, 2021

Лидер группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук: «Ура! Просто невероятно! Слава Украине!»

Ура!!!Просто неймовірно!!! Слава Україні??? — Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) June 29, 2021

Президент Украины Владимир Зеленский: «Да, это победа! Мы в 1/4 финала Евро! Невероятное напряжение, безумная заруба в дополнительное время и феерическая развязка на 121-й минуте. Это было нереально круто! Ребята, респект, вы — настоящие бойцы! Беседину — здоровья. Слава Украине!»

Та-а-ак, це перемога-а-а! Ми в 1/4 Євро!!! Неймовірна напруга, шалена «заруба» в екстра-таймі та феєрична розв'язка на 121-й хвилині. Це було нереально круто! Хлопці, respect — ви справжні бійці! Бєсєдіну — здоров'я. Слава Україні! pic.twitter.com/21LtRqqitA — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 29, 2021

Бывший полузащитник сборной Украины и «Спартака» Максим Калиниченко: «Вот прям эмоции перехлестывают... Как будто сам играл! Для нас это история! Шева — богом поцелованный, пусть ведет эту сборную как можно дальше! Везение нужно заслужить. Спасибо шведам за 1/8, дальше езжайте домой, вы свою миссию выполнили. А с бритишами уже будь что будет!»

Вот прям эмоции перехлестывают...Как будто сам играл!Для нас это ИСТОРИЯ!Шева Богом поцелованный,пусть ведёт эту сборную как можно дальше!Везение нужно заслужить??Спасибо шведам за 1/8,дальше езжайте домой,вы свою миссию выполнили?А с бритишами уже будь что будет!?? — Maksym Kalinichenko (@kalynych25) June 29, 2021

Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски: «Не самый красивый по игре, но солидный матч для сборной Украины. Очень эффективный тактический план Андрея Шевченко».

Nie by? to mo?e pi?kny, ale za to bardzo solidny mecz Ukrainy i skuteczny plan taktyczny Andrieja Szewczenki! ??? #SWEUKR #strefaeuro — Wojciech Kowalewski (@Kowalewski_Woj) June 29, 2021

Вратарь «Реала» Андрей Лунин: «Браво, мужики!»

Сторис Андрея Лунина. Фото Instagram

Журналист Дмитрий Гордон в прямом эфире канала «Украина 24» облился водой после финального свистка в матче: