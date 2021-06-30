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Игорь Гамула: «Сборной России нечему учиться у Украины, мы и сами все умеем»

10:05
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Экс-тренер «Ростова» Игорь Гамула в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу сборной Украины над командой Швеции (2:1 д.в.) в 1/8 финала чемпионата Европы-2020.

29&nbsp;июня. Глазго. Швеция&nbsp;&mdash; Украина&nbsp;&mdash; 2:1 д.в. 121-я минута. Артем Довбик (справа) празднует победный гол.Почему Украина выше Франции и Португалии на Евро-2020

«Украина обрадовала. Групповой этап шведы сильно провели, а украинцы стали андердогами и победили. Я был уверен, что они пройдут дальше, предполагал, что будет и дополнительное время. Было видно, что команда была настроена очень сильно, бились друг за друга. Победили по праву, я этим очень доволен. Думаю, после поражения от Австрии сидели и ждали свою судьбу в плей-офф, прочувствовали это и поняли, что больше расслабляться нельзя.

Есть ли чему поучиться у Украины сборной России? Сегодня они победили, завтра Россия победит. Разве мы не умеем чего-то? На ЧМ мы бились друг за друга, прошли высоко, а сейчас Украина. Это футбол. Мы и сами все умеем. У каждого свое время. На этом турнире многие футбольные гранды выпали. Нельзя же про них сказать, что они играть не умеют, но тем не менее уехали домой", — сказал Гамула «СЭ».

Также Гамула оценил дальнейшие перспективы сборной Украины на Евро.

«Матч с Англией пройдет в Риме, украинцы должны хорошо восстановиться и дать англичанам бой. А дальше уже как бог даст. Если будут так же заряжены на борьбу, у них все должно получиться. Англия — тоже сильная команда, которая обыграла немцев, терпела до 75-й минуты и избежала дополнительного времени. Будет интересный матч», — добавил Гамула.

Матч 1/4 финала Евро-2020 Украина — Англия начнется 3 июля в 22:00 по московскому времени.

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Сергей Федоров все материалы автора

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