Экс-защитник сборной Дании назвал точный счет матча с Россией
16:30
Чемпион Европы-1992 в составе сборной Дании Мортен Бруун в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 между Данией и Россией.
— В России широко обсуждают цитату защитника сборной Дании Янника Вестергора: «Мы выйдем и победим сборную России». Не думаете, что такое заявление лишь повышает мотивацию вашего соперника?
— Честно говоря, не вижу ничего особенного в этой цитате. Нам нужно побеждать, и это нормально — подчеркивать необходимость результата.
— Ваш прогноз на игру?
— Я думаю, мы победим со счетом 2:1. У нас два мяча забьет Поульсен, а у вас — Дзюба.
Матч Россия — Дания состоится сегодня, 21 июня, начало — в 22.00 (мск).
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
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