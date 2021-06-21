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Экс-защитник сборной Дании назвал точный счет матча с Россией

16:30
Футболисты сборной России. Фото Reuters
Футболисты сборной России. Фото Reuters
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Чемпион Европы-1992 в составе сборной Дании Мортен Бруун в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 между Данией и Россией.

— В России широко обсуждают цитату защитника сборной Дании Янника Вестергора: «Мы выйдем и победим сборную России». Не думаете, что такое заявление лишь повышает мотивацию вашего соперника?

— Честно говоря, не вижу ничего особенного в этой цитате. Нам нужно побеждать, и это нормально — подчеркивать необходимость результата.

— Ваш прогноз на игру?

— Я думаю, мы победим со счетом 2:1. У нас два мяча забьет Поульсен, а у вас — Дзюба.

Матч Россия — Дания состоится сегодня, 21 июня, начало — в 22.00 (мск).

Россия — Дания

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