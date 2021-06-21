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Точилин рассказал, как сборная Дании будет играть против России

16:25
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Бывший капитан «Динамо» Александр Точилин поделился ожиданиями от матча Евро-2020 между сборными России и Дании.

«В первую очередь, ждем положительного результата. Думаю, команда тоже прекрасно понимает, что от победы зависит выход из группы. Они подойдут к игре в максимальной готовности и покажут все, на что способны, ради того, чтобы добиться победы.

У Дании были две игры, которые в силу разных причин не стоит сравнивать. В первом матче на них очень сильно повлиял эпизод с Кристианом Эриксеном, психологически команда надломилась. Если брать игру с бельгийцами, надо говорить, что первый тайм и второй отличались. Сильной стороной датчан можно назвать то, что команда достаточно быстрая. Кроме того, индивидуальное мастерство футболистов на достаточном уровне, есть понимание, во что они хотят играть. Думаю, это будет похоже на первый тайм с Бельгией: агрессивный футбол, активный прессинг, давление в высокой части поля, у чужих ворот. К этому прессингу наша команда должна быть готова", — сказал Точилин «Газете.Ru».

Матч между сборными Дании и России пройдет в понедельник, 21 июня, в Копенгагене. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/06/21/n_16135868.shtml

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