Дюпин и Макаров получат от «Рубина» 10 дней отдыха после Евро-2020

Вратарь Юрий Дюпин и полузащитник Денис Макаров, которые находились в заявке сборной России на Евро-2020, получат от «Рубина» 10 дней отдыха, сообщает ТАСС.

Дюпин и Макаров не провели ни одного матча на чемпионате Европы. Сборная России на турнире одержала победу над Финляндией (1:0) и дважды проиграла — Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

Бельгийцы заработали девять очков и заняли первое место в группе B. Россия, Финляндия и Дания имеют по три очка. По дополнительным показателям датчане заняли второе место, финны — третье, россияне — четвертое.