Полузащитник сборной Англии Фоден назвал Саутгейта отличным тренером
Полузащитник сборной Англии Фил Фоден высказался о главном тренере команды Гарете Саутгейте.
«Это отличный тренер. Работая с ним каждый день, вижу его уровень. Он всегда поддерживает игроков, и я уверен, что он выбирает отличную тактику. Критики даже не понимают, о чем говорят, потому что Гарет — отличный тренер.
Все очень хорошо тренируются каждый день. Какой бы состав Саутгейт ни выбрал, мы доверимся ему и поддержим. Все играют по-разному. У каждого футболиста — свои качества. На следующий матч он выберет наиболее подходящих игроков», — приводит слова Фодена TalkSport.
После двух туров группового этапа Евро-2020 у сборной Англии четыре очка. Англичане 22 июня сыграют в заключительном матче против Чехии. Начало — в 22.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://talksport.com/football/898978/phil-foden-gareth-southgate-jack-grealish-england-wayne-rooney/
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