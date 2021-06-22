Полузащитник сборной Англии Фоден назвал Саутгейта отличным тренером

Полузащитник сборной Англии Фил Фоден высказался о главном тренере команды Гарете Саутгейте.

«Это отличный тренер. Работая с ним каждый день, вижу его уровень. Он всегда поддерживает игроков, и я уверен, что он выбирает отличную тактику. Критики даже не понимают, о чем говорят, потому что Гарет — отличный тренер.

Все очень хорошо тренируются каждый день. Какой бы состав Саутгейт ни выбрал, мы доверимся ему и поддержим. Все играют по-разному. У каждого футболиста — свои качества. На следующий матч он выберет наиболее подходящих игроков», — приводит слова Фодена TalkSport.

После двух туров группового этапа Евро-2020 у сборной Англии четыре очка. Англичане 22 июня сыграют в заключительном матче против Чехии. Начало — в 22.00 по московскому времени.