Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Полузащитник сборной Англии Фоден назвал Саутгейта отличным тренером

20:53
Теги:

Полузащитник сборной Англии Фил Фоден высказался о главном тренере команды Гарете Саутгейте.

«Это отличный тренер. Работая с ним каждый день, вижу его уровень. Он всегда поддерживает игроков, и я уверен, что он выбирает отличную тактику. Критики даже не понимают, о чем говорят, потому что Гарет — отличный тренер.

Все очень хорошо тренируются каждый день. Какой бы состав Саутгейт ни выбрал, мы доверимся ему и поддержим. Все играют по-разному. У каждого футболиста — свои качества. На следующий матч он выберет наиболее подходящих игроков», — приводит слова Фодена TalkSport.

После двух туров группового этапа Евро-2020 у сборной Англии четыре очка. Англичане 22 июня сыграют в заключительном матче против Чехии. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Чехия - Англия

 

Дополнительная информация:

https://talksport.com/football/898978/phil-foden-gareth-southgate-jack-grealish-england-wayne-rooney/

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Матч Россия — Дания не доигран. Новый скандал на Евро!
Евро-2020: расписание и результаты матчей 22 июня
Карпина — в сборную! Колонка Дмитрия Аленичева
От кого прячетесь? Сборная вернулась в Россию и окружила себя ОМОНом

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи