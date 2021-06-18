Турнирная таблица группы Украины на Евро: положение на 17 июня
00:16
После второго тура Евро-2020 в группе С сборная Украины занимает второе место.
Украинцы обыграли Македонию (2:1) и имеют в активе три очка. Столько же у австрийцев, которые проиграли сборной Нидерландов (0:2). По соотношению забитых и пропущенных мячей Украина опережает Австрию.
«Оранжевые» набрали шесть очков и обеспечили себе выход в плей-офф с первого места. У сборной Македонии ноль очков и последняя, четвертая позиция.
В последнем, третьем туре 19 июня Украина сыграет с Австрией, а Нидерланды с Македонией. Для того, чтобы занять второе место, команде Андрея Шевченко будет достаточно ничейного результата.
Результаты опроса
проголосовало: 32259Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Франция
27.8%
Англия
5.8%
Бельгия
14.7%
Испания
3.1%
Германия
11.8%
Италия
16.7%
Португалия
3.7%
Нидерланды
1.9%
Россия (а почему бы нет?)
12.2%
Другой вариант (напишу в комментариях)
2.1%
Читайте также
Сборная России сообщила результаты дополнительного обследования Марио Фернандеса после травмы в матче Евро-2020
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю