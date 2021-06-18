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Турнирная таблица группы Украины на Евро: положение на 17 июня

00:16
Болельщики сборной Украины. Фото AFP
Болельщики сборной Украины. Фото AFP
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После второго тура Евро-2020 в группе С сборная Украины занимает второе место.

Украинцы обыграли Македонию (2:1) и имеют в активе три очка. Столько же у австрийцев, которые проиграли сборной Нидерландов (0:2). По соотношению забитых и пропущенных мячей Украина опережает Австрию.

«Оранжевые» набрали шесть очков и обеспечили себе выход в плей-офф с первого места. У сборной Македонии ноль очков и последняя, четвертая позиция.

В последнем, третьем туре 19 июня Украина сыграет с Австрией, а Нидерланды с Македонией. Для того, чтобы занять второе место, команде Андрея Шевченко будет достаточно ничейного результата.

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