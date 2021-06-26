Дания одержала крупнейшую победу в плей-офф Евро в своей истории
Сборная Дании разгромила Уэльс (4:0) в 1/8 финала Евро-2020.
Это крупнейшая победа датчан в плей-офф чемпионатов Европы и первый раз, когда им удалось забить 4 мяча.
Лишь одной команде в истории турнира удавалось в плей-офф одержать более крупную победу — Нидерландам над Югославией (6:1) в 2000 году.
Также со счетом 4:0 ранее заканчивались игры Бельгии с Венгрией в 2016-м и Испании с Италией в 2012-м.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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