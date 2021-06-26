Дания одержала крупнейшую победу в плей-офф Евро в своей истории

Сборная Дании разгромила Уэльс (4:0) в 1/8 финала Евро-2020.

Это крупнейшая победа датчан в плей-офф чемпионатов Европы и первый раз, когда им удалось забить 4 мяча.

Лишь одной команде в истории турнира удавалось в плей-офф одержать более крупную победу — Нидерландам над Югославией (6:1) в 2000 году.

Также со счетом 4:0 ранее заканчивались игры Бельгии с Венгрией в 2016-м и Испании с Италией в 2012-м.