Кудряшов — о вылете сборной России: «Я очень расстроен. Хотелось большего»
01:04
Защитник сборной России Федор Кудряшов прокомментировал итог матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 с Данией (1:4), после которого команда Станислава Черчесова лишилась шансов на выход в плей-офф.
— В первом тайме мы выполняли план, был один очень хороший момент при счете 0:0, два-три раза могли доводить дело до логического завершения. Но, к сожалению, не смогли забить. А сборная Дании, имея один удар в створ, забила. Во втором тайме мы начали раскрываться, у соперников стало больше возможностей для гола. Но, к сожалению, нам не удалось переломить игру.
— Тяжело ли будет команде отойти от поражения?
— Думаю, что да. Могу сказать про себя, что я очень расстроен. Обидно вылетать после группового этапа. Хотелось большего.
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