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Рамос может отказаться от участия в Евро-2020 ради выступления на Олимпийских играх

17:02
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Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос может пропустить чемпионат Европы ради участия в Олимпиаде, сообщает Marca.

По данным источника, в скором времени 35-летний футболист встретится с главным тренером национальной команды Луисом Энрике и обсудит с ним свое самочувствие.

Футболист хочет выступить и на Евро-2020, и на Олимпиаде в Токио. Однако испанец может отказаться от футбольного турнира, чтобы лучше подготовиться к Играм.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Олимпиада в Токио стартует 23 июля.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/

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