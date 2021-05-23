Рамос может отказаться от участия в Евро-2020 ради выступления на Олимпийских играх

Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос может пропустить чемпионат Европы ради участия в Олимпиаде, сообщает Marca.

По данным источника, в скором времени 35-летний футболист встретится с главным тренером национальной команды Луисом Энрике и обсудит с ним свое самочувствие.

Футболист хочет выступить и на Евро-2020, и на Олимпиаде в Токио. Однако испанец может отказаться от футбольного турнира, чтобы лучше подготовиться к Играм.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Олимпиада в Токио стартует 23 июля.