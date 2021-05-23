Рамос может отказаться от участия в Евро-2020 ради выступления на Олимпийских играх
17:02
Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос может пропустить чемпионат Европы ради участия в Олимпиаде, сообщает Marca.
По данным источника, в скором времени 35-летний футболист встретится с главным тренером национальной команды Луисом Энрике и обсудит с ним свое самочувствие.
Футболист хочет выступить и на Евро-2020, и на Олимпиаде в Токио. Однако испанец может отказаться от футбольного турнира, чтобы лучше подготовиться к Играм.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Олимпиада в Токио стартует 23 июля.
Дополнительная информация:
Читайте также
0
Зачет
vs
2
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю