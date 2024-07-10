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Дешам объяснил неудачную игру Мбаппе и Гризманна на Евро-2024

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Дидье Дешам.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил неудачное выступление форвардов Килиана Мбаппе и Антуана Гризманна на чемпионате Европы-2024.

Мбаппе провел пять матчей на турнире, забил один гол и отдал две голевые передачи. На счету Гризманна шесть сыгранных встреч без результативных действий.

«Ответственность лежит на мне. Против сборной Испании такого качества нужно быть на высоте. Я не собираюсь оправдываться, но мы начали подготовку без Орельена Тчуамени, Адриен Рабьо был травмирован, а Упамекано прибыл в сложных условиях. Мы извлекли максимум пользы из сложившейся ситуации. Я не буду критиковать игроков. По разным причинам они не смогли выложиться на 100 процентов на этом турнире», — цитирует Дешама RMC Sport.

В финале Евро-2024 сборная Испании сыграет с победителем встречи Нидерланды — Англия.

Антуан Гризманн
Дидье Дешам
Килиан Мбаппе
Футбол
Евро-2024
Сборная Франции по футболу
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