Футбол
Евро-2020
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Кроос может завершить карьеру в сборной Германии после Евро-2020

6 июня 2021, 09:24
Тони Кроос. Фото Reuters
Тони Кроос. Фото Reuters
Теги:

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос может завершить карьеру в сборной Германии по окончании чемпионата Европы.

«Я приму решение после турнира. После Евро я подумаю и пообщаюсь с Ханси Фликом. Я знаю его очень давно», — приводит слова футболиста Sport1.

Кроос выступает за Сборную Германии с 2010 года. На счету 31-летнего хавбека 101 матч и 17 забитых мячей в составе бундестим. В составе национальной команды он выиграл ЧМ-2014.

Сборная Германии сыграет на Евро-2020 в группе F, где встретится с командами Франции, Португалии и Венгрии.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Федор Емельяненко прокомментировал бой брата против рэпера Джигана
В УЕФА прокомментировали форму сборной Украины с контурами страны
Стало известно место России в новом рейтинге ИИХФ после чемпионата мира
Рой Джонс: «У Джейка Пола хорошие шансы на победу над Тайроном Вудли»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд