Кроос может завершить карьеру в сборной Германии после Евро-2020
6 июня 2021, 09:24
Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос может завершить карьеру в сборной Германии по окончании чемпионата Европы.
«Я приму решение после турнира. После Евро я подумаю и пообщаюсь с Ханси Фликом. Я знаю его очень давно», — приводит слова футболиста Sport1.
Кроос выступает за Сборную Германии с 2010 года. На счету 31-летнего хавбека 101 матч и 17 забитых мячей в составе бундестим. В составе национальной команды он выиграл ЧМ-2014.
Сборная Германии сыграет на Евро-2020 в группе F, где встретится с командами Франции, Португалии и Венгрии.
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