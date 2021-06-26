Депай считает, что сборной Нидерландов будет тяжело в матче с Чехией на Евро

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай высказался о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2020 против Чехии.

«Я знаю, что сборная Чехии играет очень интенсивно. Я не играл против них достаточно долго: думаю, последний раз в 2015 году. Они всегда были сложными соперниками. Так что вы знаете, что нам будет тяжело. Мы должны выложиться на все сто процентов, если хотим победить. Мы планируем это сделать, но, конечно же, будет нелегко», — приводит слова Депая официальный сайт УЕФА.

Матч 1/8 финала Нидерланды — Чехия состоится 27 июня в Будапеште. Начало — в 19:00 по московскому времени.