Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Депай считает, что сборной Нидерландов будет тяжело в матче с Чехией на Евро

26 июня 2021, 23:58
Теги:

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай высказался о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2020 против Чехии.

«Я знаю, что сборная Чехии играет очень интенсивно. Я не играл против них достаточно долго: думаю, последний раз в 2015 году. Они всегда были сложными соперниками. Так что вы знаете, что нам будет тяжело. Мы должны выложиться на все сто процентов, если хотим победить. Мы планируем это сделать, но, конечно же, будет нелегко», — приводит слова Депая официальный сайт УЕФА.

Матч 1/8 финала Нидерланды — Чехия состоится 27 июня в Будапеште. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Голландия — Чехия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Италия 2
Австрия 0
Дополнительное время

П1

40%

1.53

ИТБ1 (1,5)

24%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.63
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Нидерланды
Чехия

П1

35%

1.70

Обе забьют - да

26%

1.85

Ф2 (+1)

16%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Бельгия
Португалия

П1

34%

2.50

Обе забьют - да

22%

1.94

X2

15%

1.60

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024480--netherlands-vs-czech-republic/prematch/preview/

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Италия — Австрия: Кьеза открыл счет в дополнительное время
Водителя трамвая сбили, когда он выводил детей из вагона
«Lamborghini Кокорина» без номеров отправили на штрафстоянку в Москве
В чем Наталья Штурм сравнила певицу МакSим и Юлию Началову

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля