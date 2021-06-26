Депай считает, что сборной Нидерландов будет тяжело в матче с Чехией на Евро
Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай высказался о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2020 против Чехии.
«Я знаю, что сборная Чехии играет очень интенсивно. Я не играл против них достаточно долго: думаю, последний раз в 2015 году. Они всегда были сложными соперниками. Так что вы знаете, что нам будет тяжело. Мы должны выложиться на все сто процентов, если хотим победить. Мы планируем это сделать, но, конечно же, будет нелегко», — приводит слова Депая официальный сайт УЕФА.
Матч 1/8 финала Нидерланды — Чехия состоится 27 июня в Будапеште. Начало — в 19:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024480--netherlands-vs-czech-republic/prematch/preview/
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