Италия и Австрия сыграют первое дополнительное время на Евро-2020

По итогам основного времени в матче 1/8 финала Евро-2020 Италия — Австрия счет равный — 0:0. Команды сыграют дополнительное время. Это первый случай на турнире, когда в основное время определить победителя не удалось.

Во втором тайме австрийцы забили гол усилиями Марко Арнаутовича. Взятие ворот не было засчитано — после консультации с ВАР был определен офсайд. Моменты были и у итальянцев. Так, в штангу попал Чиро Иммобиле.

Победитель этой пары сыграет с Португалией или Бельгией.