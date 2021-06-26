Италия и Австрия сыграют первое дополнительное время на Евро-2020
По итогам основного времени в матче 1/8 финала Евро-2020 Италия — Австрия счет равный — 0:0. Команды сыграют дополнительное время. Это первый случай на турнире, когда в основное время определить победителя не удалось.
Во втором тайме австрийцы забили гол усилиями Марко Арнаутовича. Взятие ворот не было засчитано — после консультации с ВАР был определен офсайд. Моменты были и у итальянцев. Так, в штангу попал Чиро Иммобиле.
Победитель этой пары сыграет с Португалией или Бельгией.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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