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Губерниев раскритиковал Слуцкого за его высказывание о Тине Канделаки

5 июня 2021, 22:58
Дмитрий Губерниев. Фото Алексей Майшев/Известия.
Дмитрий Губерниев. Фото Алексей Майшев/Известия.
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Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале высказал мнение, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поступил неэтично во время репортажа о матче Россия — Болгария (1:0), вспомнив об ошибке генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки.

«Друзья, передайте Леониду Слуцкому, что у нас на телевидении не принято обсуждать коллег! Особенно в прямом эфире! Да еще на федеральном канале! Есть этика в нашей профессии! Как тренерская этика внутри цеха есть! Леонид Слуцкий, комментируя футбол, немного поплыл...», — написал Губерниев.

Во время репортажа на Первом канале Слуцкий сказал: «Киркоров перепутал Фернандеса с Оздоевым? Ничего страшного. Певцу простительно. Вот когда один деятель перепутал Оздоева с Азмуном, это да».

Тина Канделаки в 2019 году поздравила сборную России с победой и призвала поаплодировать Станислав Черчесову, Артем Дзюбе и иранцу Сердару Азмуну. Позднее она призналась, что перепутала Азмуна с Магомедом Оздоевым.

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/2240

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