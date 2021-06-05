Губерниев раскритиковал Слуцкого за его высказывание о Тине Канделаки

Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале высказал мнение, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поступил неэтично во время репортажа о матче Россия — Болгария (1:0), вспомнив об ошибке генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки.

«Друзья, передайте Леониду Слуцкому, что у нас на телевидении не принято обсуждать коллег! Особенно в прямом эфире! Да еще на федеральном канале! Есть этика в нашей профессии! Как тренерская этика внутри цеха есть! Леонид Слуцкий, комментируя футбол, немного поплыл...», — написал Губерниев.

Во время репортажа на Первом канале Слуцкий сказал: «Киркоров перепутал Фернандеса с Оздоевым? Ничего страшного. Певцу простительно. Вот когда один деятель перепутал Оздоева с Азмуном, это да».

Тина Канделаки в 2019 году поздравила сборную России с победой и призвала поаплодировать Станислав Черчесову, Артем Дзюбе и иранцу Сердару Азмуну. Позднее она призналась, что перепутала Азмуна с Магомедом Оздоевым.