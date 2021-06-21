Де Бур заявил, что переход в «Барселону» может положительно отразиться на форме Депая на Евро-2020

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур заявил, что переход нападающего Мемфиса Депая в «Барселону» может положительно сказаться на форме футболиста на Евро-2020.

«Мы все ожидаем от Мемфиса улучшения. Думаю, что теперь, после всех трансферных новостей, он сможет расслабиться, убрать из головы мысли о переходе в «Барселону». Это может помочь ему показать что-то сверх меры, что-то, что поможет играть на самом высоком уровне», — приводит The Telegraph слова де Бура.

19 июня «Барселона» объявила о подписании контракта с Депаем до конца сезона-2022/23.

На Евро-2020 Депай забил 1 гол с пенальти в матче с Австрией (2:0). Нидерланды обеспечили себе выход в 1/8 финала турнира с первого места из группы C. Сегодня, 21 июня, команда сыграет заключительный матч группового турнира против Македонии, начало — в 19.00 (мск).