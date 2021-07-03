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Дасаев считает, что Сафонов заслуживает стать основным вратарем сборной России

13:46
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Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев считает, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов заслуживает право стать основным вратарем сборной России.

«Я думаю, что заслужил своей игрой стать основным голкипером сборной России. Он все-таки молодой, перспективный, пусть наигрывается и играет. Вы знаете, у нас кандидатов очень мало что во вратарском цехе, что вообще — у нас нет конкуренции в сборной. Сейчас сложно сказать, может, кто-то выстрелит, но пока я считаю, что Сафонова нужно наигрывать», — приводит ТАСС слова Дасаева.

22-летний вратарь дебютировал в составе сборной России 1 июня, сыграв 30 минут в товарищеской игре против Польши (1:1). Также Сафонов сыграл два матча национальной команды на Евро-2020, пропустив четыре мяча и один раз сыграв «на ноль».

В минувшем сезоне Сафонов провел 27 матчей за «Краснодар» и пропустил 43 гола.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Чехия
Дания

П2

36%

2.12

Ф2 (0)

27%

1.49

ТБ 2.0

15%

1.85
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Украина
Англия

П2

42%

1.45

Ф2 (-1)

29%

1.74

ТБ 1.5

17%

1.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Бельгия 1
Италия 2
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

2.14

П2

25%

2.33

1X

20%

1.68

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11815715

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