Зеленский пообщался с футболистами сборной Украины перед матчем с Англией
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с футболистами национальной сборной перед матчем 1/4 финала Евро-2020 против Англии.
«Поговорил со сборной перед матчем с Англией в четвертьфинале Евро-2020. Это уже стало приятной традицией. Верю, что еще не раз смогу вот так поддержать команду перед игрой от имени всех украинцев. Ребята, только вперед! Сегодня с вами на поле вся Украина!» — написал у себя в Instagram Зеленский.
Матч Украина — Англия состоится сегодня, 3 июля. Начало встречи — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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