Яремчук заявил, что считает матч против Македонии одним из самых сложных для Украины на Евро-2020

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук заявил, что матч против Македонии станет одним из самых сложных для украинцев на Евро-2020.

«Думаю, это будет один из самых сложных матчей для сборной Украины. Многие недооценивают Македонию, но мы должны уважать соперника, сосредоточиться на своей игре, действовать агрессивно, и только тогда мы возьмем очки. Конечно, у Македонии нет футболистов уровня Депая, де Йонга, Вейналдума, но у них есть командный дух — я хорошо чувствую это. Я вижу, что у них есть идея на футбольном поле, они бьются, поэтому матч будет очень сложным для нас.



Македонцы играют по схеме 5-3-2, я бы не сказал, что это неудобная схема для нас. Македония добивалась хороших результатов с помощью этой тактики, и я ожидаю, что они будут придерживаться этой схемы. Точно могу сказать: наша команда уважает Македонию», — приводит официальный сайт УЕФА слова Яремчука.

Матч Евро-2020 Украина — Македония состоится сегодня, 17 июня. Начало — в 16.00 (мск).