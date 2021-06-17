Яремчук заявил, что считает матч против Македонии одним из самых сложных для Украины на Евро-2020
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук заявил, что матч против Македонии станет одним из самых сложных для украинцев на Евро-2020.
«Думаю, это будет один из самых сложных матчей для сборной Украины. Многие недооценивают Македонию, но мы должны уважать соперника, сосредоточиться на своей игре, действовать агрессивно, и только тогда мы возьмем очки. Конечно, у Македонии нет футболистов уровня Депая, де Йонга, Вейналдума, но у них есть командный дух — я хорошо чувствую это. Я вижу, что у них есть идея на футбольном поле, они бьются, поэтому матч будет очень сложным для нас.
Македонцы играют по схеме 5-3-2, я бы не сказал, что это неудобная схема для нас. Македония добивалась хороших результатов с помощью этой тактики, и я ожидаю, что они будут придерживаться этой схемы. Точно могу сказать: наша команда уважает Македонию», — приводит официальный сайт УЕФА слова Яремчука.
Матч Евро-2020 Украина — Македония состоится сегодня, 17 июня. Начало — в 16.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/news/026a-12882b014f10-39053835a4fc-1000--%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83-%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B8-%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%B7
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