Нидерланды — Австрия: стартовые составы на матч Евро-2020
20:48
Стали известны стартовые составы команд на матч Евро-2020 между сборными Нидерландов и Австрии.
Нидерланды: Стекеленбург — де Лихт, де Врей, Блинд — Думфрис, де Роон, Ф. де Йонг, ван Аанхолт — Вегхорст, Вейналдум, Депай.
Австрия: Бахманн — Драгович, Алаба, Хинтереггер — Лайнер, К. Шлагер, Ульмер, Лаймер, Забитцер — Грегорич, Баумгартнер.
Матч состоится сегодня, 17 июня, в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена». Начало — в 22:00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024443--netherlands-vs-austria/
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