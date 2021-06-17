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Нидерланды — Австрия: стартовые составы на матч Евро-2020

20:48
«Йохан Круифф Арена» в Амстердаме перед матчем. Фото сайт УЕФА
«Йохан Круифф Арена» в Амстердаме перед матчем. Фото сайт УЕФА
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Стали известны стартовые составы команд на матч Евро-2020 между сборными Нидерландов и Австрии.

Нидерланды: Стекеленбург — де Лихт, де Врей, Блинд — Думфрис, де Роон, Ф. де Йонг, ван Аанхолт — Вегхорст, Вейналдум, Депай.

Австрия: Бахманн — Драгович, Алаба, Хинтереггер — Лайнер, К. Шлагер, Ульмер, Лаймер, Забитцер — Грегорич, Баумгартнер.

Матч состоится сегодня, 17 июня, в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена». Начало — в 22:00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024443--netherlands-vs-austria/

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