Стали известны стартовые составы команд на матч Евро-2020 между сборными Нидерландов и Австрии.

Нидерланды: Стекеленбург — де Лихт, де Врей, Блинд — Думфрис, де Роон, Ф. де Йонг, ван Аанхолт — Вегхорст, Вейналдум, Депай.

Австрия: Бахманн — Драгович, Алаба, Хинтереггер — Лайнер, К. Шлагер, Ульмер, Лаймер, Забитцер — Грегорич, Баумгартнер.

Матч состоится сегодня, 17 июня, в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена». Начало — в 22:00 по московскому времени.