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18 февраля, 22:15

Члены Европарламента потребовали отстранить израильские команды от международных соревнований

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Группа членов Европарламента написала письмо в адрес ФИФА и УЕФА с требованием отстранить израильские команды от участия в международных соревнованиях.

Письмо подписали 13 депутатов Европарламента.

«ФИФА и УЕФА заявляют о продвижении с помощью футбола таких ценностей, как равенство, уважение и права человека. Все они, без сомнений, нарушаются сегодня в секторе Газа», — сказано в письме, которое цитирует РИА «Новости».

8 февраля 12 стран Ближнего Востока также направили письма в ФИФА и УЕФА с призывом отстранить израильскую сборную.

21 марта сборная Израиля должна сыграть против Исландии в полуфинале плей-офф за попадание на Евро-2024, который пройдет в Германии.

Источник: РИА «Новости»
Футбол
Сборная Израиля по футболу
ФИФА
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