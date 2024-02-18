Члены Европарламента потребовали отстранить израильские команды от международных соревнований

Группа членов Европарламента написала письмо в адрес ФИФА и УЕФА с требованием отстранить израильские команды от участия в международных соревнованиях.

Письмо подписали 13 депутатов Европарламента.

«ФИФА и УЕФА заявляют о продвижении с помощью футбола таких ценностей, как равенство, уважение и права человека. Все они, без сомнений, нарушаются сегодня в секторе Газа», — сказано в письме, которое цитирует РИА «Новости».

8 февраля 12 стран Ближнего Востока также направили письма в ФИФА и УЕФА с призывом отстранить израильскую сборную.

21 марта сборная Израиля должна сыграть против Исландии в полуфинале плей-офф за попадание на Евро-2024, который пройдет в Германии.