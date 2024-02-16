В МИД РФ рассказали, когда освобожденный из французской тюрьмы фанат вернется в Москву

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии для «СЭ» сообщила, что сотрудники Генконсульства России в Марселе принимали активное участие в судьбе условно-досрочно освобожденного фаната из французской тюрьмы Павла Косова.

— Гражданин России Павел Косов находится в тюрьме на юге Франции в связи с обвинением в нанесении тяжких телесных повреждений английскому подданному Башу в составе группы лиц в ходе беспорядков в Марселе 1 июня 2016 года во время чемпионата Европы по футболу. Косов был задержан в Германии и экстрадирован во Францию в феврале 2018 года. На данный момент россиянин провел в заключении 5,5 лет из 10 лет, на которые был осужден, согласно приговору.

Сотрудники Генконсульства России в Марселе принимали самое активное участие в судьбе россиянина и в защите его законных прав, находились в постоянном контакте с адвокатом и матерью осужденного, присутствовали на всех судебных заседаниях, всячески занимались решением данного вопроса совместно с французскими властями, которые неохотно шли на контакт.

Генконсульство также способствовало освобождению Косова, выступив гарантом по обеспечению его немедленного выезда с территории Франции и возврата в Россию. Было направлено письмо в суд с обязательством сотрудника Генконсульства лично приехать в тюрьму в Салон-де-Провансе, забрать российского гражданина и отвезти его в аэропорт. По имеющейся информации, Косов должен прибыть в Москву 20 февраля 2024 года, — сказала Захарова «СЭ».

Матч группового этапа чемпионата Европы 2016 года между Англией и Россией, который прошел в Марселе, завершился ничьей (1:1).