Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Стыковые матчи Команды
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

16 февраля, 18:24

В МИД РФ рассказали, когда освобожденный из французской тюрьмы фанат вернется в Москву

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии для «СЭ» сообщила, что сотрудники Генконсульства России в Марселе принимали активное участие в судьбе условно-досрочно освобожденного фаната из французской тюрьмы Павла Косова.

— Гражданин России Павел Косов находится в тюрьме на юге Франции в связи с обвинением в нанесении тяжких телесных повреждений английскому подданному Башу в составе группы лиц в ходе беспорядков в Марселе 1 июня 2016 года во время чемпионата Европы по футболу. Косов был задержан в Германии и экстрадирован во Францию в феврале 2018 года. На данный момент россиянин провел в заключении 5,5 лет из 10 лет, на которые был осужден, согласно приговору.

Сотрудники Генконсульства России в Марселе принимали самое активное участие в судьбе россиянина и в защите его законных прав, находились в постоянном контакте с адвокатом и матерью осужденного, присутствовали на всех судебных заседаниях, всячески занимались решением данного вопроса совместно с французскими властями, которые неохотно шли на контакт.

Генконсульство также способствовало освобождению Косова, выступив гарантом по обеспечению его немедленного выезда с территории Франции и возврата в Россию. Было направлено письмо в суд с обязательством сотрудника Генконсульства лично приехать в тюрьму в Салон-де-Провансе, забрать российского гражданина и отвезти его в аэропорт. По имеющейся информации, Косов должен прибыть в Москву 20 февраля 2024 года, — сказала Захарова «СЭ».

Матч группового этапа чемпионата Европы 2016 года между Англией и Россией, который прошел в Марселе, завершился ничьей (1:1).

3
1
Читайте также
Канада намерена судиться с Россией за бронзу Игр-2022 после дела Валиевой
Названы главные проблемы Олимпиады в Париже
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жорин — об освобождении болельщика Косова: «Адвокат был насколько уверен, что купил Павлу билет в Москву»
Новости
RSS RSS
Все новости