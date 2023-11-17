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Сегодня, 00:39

Гол и передача Йоветича принесли Черногории победу над Литвой

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сборная Черногории на своем поле обыграла Литву — 2:0.

На 3-й минуте счет открыл Эдвин Куч, отличившийся с передачи Стевана Йоветича. На 48-й минуте сам Йоветич удвоил преимущество хозяев.

Весь матч за Черногорию провел защитник «Рубина» Игор Вуячич. Он получил желтую карточку на 28-й минуте.

Черногория (11 очков) занимает третье место в группе G после 7 матчей. Литва (6) идет четвертой после 8 игр и уже лишилась шансов на выход в основную стадию турнира.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа G
16 нояб, 22:45. Gradski (Подгорица)
Черногория
2:0
Литва

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2024/qualify/groups/
Стеван Йоветич
Футбол
Сборная Литвы по футболу
Сборная Черногории по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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