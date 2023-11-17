Гол и передача Йоветича принесли Черногории победу над Литвой
Сборная Черногории на своем поле обыграла Литву — 2:0.
На 3-й минуте счет открыл Эдвин Куч, отличившийся с передачи Стевана Йоветича. На 48-й минуте сам Йоветич удвоил преимущество хозяев.
Весь матч за Черногорию провел защитник «Рубина» Игор Вуячич. Он получил желтую карточку на 28-й минуте.
Черногория (11 очков) занимает третье место в группе G после 7 матчей. Литва (6) идет четвертой после 8 игр и уже лишилась шансов на выход в основную стадию турнира.
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