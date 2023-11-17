Гол и передача Йоветича принесли Черногории победу над Литвой

Сборная Черногории на своем поле обыграла Литву — 2:0.

На 3-й минуте счет открыл Эдвин Куч, отличившийся с передачи Стевана Йоветича. На 48-й минуте сам Йоветич удвоил преимущество хозяев.

Весь матч за Черногорию провел защитник «Рубина» Игор Вуячич. Он получил желтую карточку на 28-й минуте.

Черногория (11 очков) занимает третье место в группе G после 7 матчей. Литва (6) идет четвертой после 8 игр и уже лишилась шансов на выход в основную стадию турнира.