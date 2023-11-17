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Тренер сборной Кипра Кецбая назвал Испанию фаворитом Евро-2024: «Это лучшая команда в мире»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер сборной Кипра Темури Кецбая после матча Испанией (1:3) в отборочном турнире Евро-2024 назвал соперника фаворитом предстоящего турнира.

«Это лучшая сборная в мире, а не только в Европе. Мне кажется, она сильнее, чем команда, которая выиграла чемпионат мира в 2010 году. Испания — явный фаворит Евро-2024. Она сильнее Франции и Англии», — цитирует специалиста AS.

Сборная Испании с 18 очками лидирует в группе А. Кипр, не набравший ни одного очка в отборочном турнире, завершил выступления на последней строчке.

Темури Кецбая
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Сборная Испании по футболу
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