Черчесов высказался о будущем Дзюбы в сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о будущем Артема Дзюбы, Юрия Жиркова и Федора Кудряшова в национальной команде.

«Мы не знаем, что будет с Жирковым, Кудряшовым, Дзюбой. Кто-то может завершить карьеру в сборной, с каждым мы поговорим. Не знаем, что Дзюба решит по своей карьере в сборной. Жирков уже шестой год принимает решение. У нас есть опытные футболисты, которые могут принять решение по той или иной причине», — сказал на пресс-конференции Черчесов.

Черчесов возглавляет сборную России с лета 2016 года. На Евро-2020 сборная России заняла последнее, 4-е место в группе B и не смогла выйти в плей-офф турнира.