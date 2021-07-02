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Черчесов высказался о будущем Дзюбы в сборной России

12:52
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о будущем Артема Дзюбы, Юрия Жиркова и Федора Кудряшова в национальной команде.

«Мы не знаем, что будет с Жирковым, Кудряшовым, Дзюбой. Кто-то может завершить карьеру в сборной, с каждым мы поговорим. Не знаем, что Дзюба решит по своей карьере в сборной. Жирков уже шестой год принимает решение. У нас есть опытные футболисты, которые могут принять решение по той или иной причине», — сказал на пресс-конференции Черчесов.

Черчесов возглавляет сборную России с лета 2016 года. На Евро-2020 сборная России заняла последнее, 4-е место в группе B и не смогла выйти в плей-офф турнира.

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Дмитрий Гирин все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России после Евро 2020: причины вылета, будущее главного тренера Станислава Черчесова, главные новости