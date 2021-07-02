Черчесов рассказал, какая перед ним была ответственность на Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции ответил на вопрос про ответственность после выступления команды на Евро-2020.

— Ответственность за результат всегда несет главный тренер. Если нет результата, значит, надо сесть, поговорить. Если результат будет давать кто-то лучше...

— Как это понять, если вы пока главный тренер? Что у вас в контракте записано?

— Что записано в контракте, знает мой руководитель. Если будет необходимо, он это озвучит. Для меня ответственность была — попасть на Евро. Наша обязанность там быть. Все остальное,как говорится, уже по ходу действий. Ответственность — что было на поле, как команда выполняет задание, как мы выглядили физически, тактически и так далее.