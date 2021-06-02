Черчесов оценил игру сборной России в матче с Польшей
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями после товарищеского матча со сборной Польши (1:1). Встреча прошла во вторник во Вроцлаве.
— Оцените игру команды и результат?
— Любую игру хотим выиграть. Понравилась реакция на пропущенный гол. Не стали отходить от своей игры, забили хороший гол. Доволен отношением к игре, команда играла компактно, несмотря на тяжелые тренировки. Были эпизоды, когда мы отдавали инициативу. Выполнили все, что запланировали.
— Лунев, Евгеньев были не в заявке. Это говорит о том, что их не будет на Евро?
— Сегодня еще не было Фомина, вы забыли. Это ни о чем не говорит, ничего не значит, — сказал Черчесов.
В составе сборной России единственный гол забил защитник Вячеслав Караваев с передачи хавбека Александра Головина. У Польши отличился форвард Якуб Шверчок.
(Максим Алланазаров)
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