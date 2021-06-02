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Черчесов оценил игру сборной России в матче с Польшей

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Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями после товарищеского матча со сборной Польши (1:1). Встреча прошла во вторник во Вроцлаве.

— Оцените игру команды и результат?

 — Любую игру хотим выиграть. Понравилась реакция на пропущенный гол. Не стали отходить от своей игры, забили хороший гол. Доволен отношением к игре, команда играла компактно, несмотря на тяжелые тренировки. Были эпизоды, когда мы отдавали инициативу. Выполнили все, что запланировали.

— Лунев, Евгеньев были не в заявке. Это говорит о том, что их не будет на Евро?

— Сегодня еще не было Фомина, вы забыли. Это ни о чем не говорит, ничего не значит, — сказал Черчесов.

В составе сборной России единственный гол забил защитник Вячеслав Караваев с передачи хавбека Александра Головина. У Польши отличился форвард Якуб Шверчок.

(Максим Алланазаров)

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры