Черчесов оценил игру сборной России в матче с Польшей

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями после товарищеского матча со сборной Польши (1:1). Встреча прошла во вторник во Вроцлаве.

— Оцените игру команды и результат?

— Любую игру хотим выиграть. Понравилась реакция на пропущенный гол. Не стали отходить от своей игры, забили хороший гол. Доволен отношением к игре, команда играла компактно, несмотря на тяжелые тренировки. Были эпизоды, когда мы отдавали инициативу. Выполнили все, что запланировали.

— Лунев, Евгеньев были не в заявке. Это говорит о том, что их не будет на Евро?

— Сегодня еще не было Фомина, вы забыли. Это ни о чем не говорит, ничего не значит, — сказал Черчесов.

В составе сборной России единственный гол забил защитник Вячеслав Караваев с передачи хавбека Александра Головина. У Польши отличился форвард Якуб Шверчок.

(Максим Алланазаров)