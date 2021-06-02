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Черчесов ответил на вопрос о выборе состава сборной России на Евро-2020

00:20
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после ничьей с Польшей в товарищеском матче (1:1) рассказал о необходимости быть вариативными в схемах игры. Также он добавил, что еще есть время, чтобы определиться с составом на Евро-2020.

— Можно ли сказать, что «ромб» будет основной схемой на Евро. Не показалось ли вам, что центр поля после замен стал играть лучше?

— Мы играли против определенного соперника, мы знали, что они будут так играть. Против такой системы «ромб» — правильный выбор. Под сборную Болгарии выберем определенную систему. Второй вопрос — фамилии обсуждать не буду, но быть свежим и полезным — разные вещи.

— Почему заменили Семенова, а не Джикию, который чуть не допустил голевую ошибку?

— Заменили Андрея из-за желтой карточки.

— Какой сочетание в обороне вам понравилось больше всего?

— Нужно пересмотреть матч, так как эмоции тут могут помешать. После игры сядем, посмотрим и всем все расскажем.

— Вы уже определились с составом на Евро?

— У нас еще 50 минут, чтобы определиться. Но, повторюсь, до 12 числа у нас есть время сделать замены. Илья Самошников будет отсутствовать примерно неделю из-за травмы.

(Максим Алланазаров)

Польша — Россия

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры