Черчесов объяснил обратную замену Черышева в матче Евро-2020 с Бельгией
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему пошел на обратную замену полузащитника Дениса Черышева по ходу матча Евро-2020 с Бельгией (0:3).
— Чем обусловлена обратная замена Черышева?
— С одной стороны, он не попал в игру. С другой стороны, нам надо было менять систему. В этой системе мы поставили его под Дзюбу, что для него непривычно. Дали ему немного освоиться. Когда увидели, что не все получается, выпустили Миранчука. Вчера мы с ним разговаривали, он знал, что мы задействуем его в игре. Он хорошо вышел и принес нам пользу. Другое дело, что там был опасный штрафной. Было бы неплохо, если бы он забил.
(Олег Кошелев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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