Дмитрий Булыкин отреагировал на поражение сборной России в матче с Бельгией
Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал «СЭ» поражение национальной команды в матче Евро-2020 от Бельгии (0:3).
«Конечно, я недоволен сегодняшней игрой, — сказал Булыкин «СЭ». — Так получилось из-за наших ошибок. Первый гол, второй гол — все из-за наших ошибок. Не получилось не пропустить или пропустить немного, сыграть хорошо в обороне. Можно долго размышлять, кого не хватает нашей команде, но это сослагательное наклонение. Игра прошла, и она не выдалась, не смогли забить и отработать в обороне».
В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Бельгия 17 июня проведет матч против Дании.
(Мария Куцубеева)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю