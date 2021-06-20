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Черчесов — о матче с Данией: «Разобрали и свою игру, и соперника»

20:51
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как прошла подготовка к заключительному матчу группового этапа чемпионата Европы против Дании.

— Как готовились к Дании?

— Мы провели подготовку в плановом режиме, кто-то восстанавливался, кто-то тренировался. Разобрали и свою игру, и соперника. Погода в Москве была отличная, все условия для подготовки.

Сборная России после двух туров набрала 3 очка и занимает второе место в таблице группы B. Датчане располагаются на последнем месте без набранных очков. Лидируют бельгийцы (6 очков), третьими идут финны (3).

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