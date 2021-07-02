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Черчесов: «Как играть с Бельгией в футбол, если каждая атака бельгийцев может закончиться голом?»

13:50
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил уровень соперника национальной команды на Евро-2020 по группе B, сборной Бельгии.

«В чем сила Бельгии, знаете? Я изучаю долго, а ответ могу дать один, кроме того, что вы скажете, что это сильная команда, уже три года на первом месте в рейтинге ФИФА. У бельгийцев самая сильная сторона — быстрые атаки. Они 30 процентов быстрых атак завершают ударом и голом. Теперь я задаю вопрос: как с ними играть в футбол, в открытый футбол, когда каждая атака может завершиться их голом? Это статистика, это не я придумал», — сказал на пресс-конференции Черчесов.

На Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии со счетом 0:3. Команда Станислава Черчесова заняла четвертое место в группе B и не смогла выйти в плей-офф турнира.

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России после Евро 2020: причины вылета, будущее главного тренера Станислава Черчесова, главные новости