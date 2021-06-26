Евро-2020: расписание матчей 26 июня. Уэльс — Дания, Италия — Австрия
Уэльс — Дания (19.00 — по мск)
Трансляция на канале «Россия 1»
Амстердам. Стадион «Йохан Кройфф Арена».
Италия — Австрия (22.00)
Трансляция на Первом канале
Лондон. Стадион «Уэмбли».
21 июня Сборная России в Копенгагене проиграла Дании (1:4) и вылетела с чемпионата Европы.
Евро-2020 завершится 11 июля. Расписание всех трансляций матчей 1/8 финала турнира можно посмотреть — здесь.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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