Чеферин надеется, что ни один из матчей Евро не будет перенесен из-за коронавируса
17:06
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин выразил надежду того, что матчи чемпионата Европы не будут перенесены из-за коронавируса.
«В «пузырях» все будет строго. Не думаю, что матчи будут отложены. Никогда не знаешь, что может случиться, уверен, все будет хорошо», — цитирует Чеферина агентство Франс Пресс.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.
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