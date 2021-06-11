Чеферин надеется, что ни один из матчей Евро не будет перенесен из-за коронавируса

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин выразил надежду того, что матчи чемпионата Европы не будут перенесены из-за коронавируса.

«В «пузырях» все будет строго. Не думаю, что матчи будут отложены. Никогда не знаешь, что может случиться, уверен, все будет хорошо», — цитирует Чеферина агентство Франс Пресс.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.