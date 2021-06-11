Кот Ахилл предсказал победу Италии над Турцией в первом матче Евро-2020

В городском пресс-центре Санкт-Петербурга состоялась церемония первого прогноза эрмитажного кота Ахилла на матч-открытие Евро-2020 по футболу Турция — Италия.

Глухой белый кот напророчил крупную победу итальянцев, обратив свое внимание только на миску с кормом под флагом этой наицональной команды.

Следующие прогнозы Ахилл будет делать только на матчи в Санкт-Петербурге, и пройдут в зале «Босфор» Государственного Эрмитажа в 11 утра в день игры.

Матч Турция — Италия пройдет 11 июня, сегодня, в Риме на «Олимпийском стадионе», начало — в 22.00 (мск).

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. В группе А Турция также сыграет против Уэльса (16 июня) и Швейцарии (20 июня). Италия — 16 июня проведет матч против швейцарцев, а 20-го с Уэльсом.

(Игорь Рабинер)